Euro digitale, Commissione UE presenterà la sua proposta entro l'estate 2023

(Teleborsa) -conta di presentare una, per poi avviare in seguito negoziati con il Parlamento europeo e gli Stati membri. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente della Commissione europea, in occasione della. In precedenza l'Istituto di Francoforte aveva indicato la data di ottobre 2023 per prendere una decisione sulla valuta digitale."Le società e le economie europee si stanno rapidamente digitalizzando,", ha affermato Dombrovskis, ribadendo che anche il" alla digitalizzazione e che, che è cresciuta dopo la pandemia., ha notato il vicepresidente, dicendosi sicuro chee su questo "non si può sbagliare" perché la valuta digitale avrà "profonde ricadute" ed il "potenziale di alterare il sistema finanziario".Laha confermato che il lavoro all'Eurotower si sta concentrando sulladell'euro digitale, cioè il design, e suldi riferimento."Non vedo l'ora di vedere la proposta che la Commissione europea presenterà", ha detto Lagarde, ricordando che ilriguardafra le contrapposte esigenze die di. "Puntiamo ad alti standard di privacy, ma il pieno anonimato - ha sottolineato - non è una opzione disponibile" ed in più "renderebbe impossibile limitare l'uso dell'euro digitale come forma di investimento, perché non consentirebbe di imporre limiti" dei detenzione.Anche, il componente del Comitato esecutivo della Bce con la delega sui sistemi di pagamento, ha parlato di unaindicando che "potrebbero esserci, ma dovrebbero essere suad esempio diper un ammontare complessivoin un determinato periodo, per esempio. Va evitato poi il "rischio che la gente tolga fondi dai depositi presso gli intermediari" - ha agigunto - perché l'obiettivo è usare l'euro digitale come mezzo di pagamento e non come investimento e per questoIl Ministro delle Finanze tedescointervenuto alla conferenza ha sollecitato un, inclusa la creazione di un euro digitale per le imprese (B2B) e la tutela della privacy. "Penso che l'euro digitale sarà accettato alla gente solo se sarà paragonabile alle transazioni in contante", ha detto Lidner, etichettando come