Moody's assegna rating B2 a nuovo veicolo per Multiversity. Outlook negativo

(Teleborsa) -ha, il veicolo per l'acquisizione del gruppo, gruppo di istruzione online in Italia che racchiude le università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. Moody's ha inoltre assegnato un rating B2 alla proposta di titoli senior garantiti a tasso variabile da 550 milioni di euro e ai titoli senior garantiti a tasso fisso da 550 milioni di euro, entrambi con scadenza nel 2031 ed emessi da Pachelbel.Allo stesso tempo, Moody's ha ritirato il CFR B2 presso Multiversity e confermato il rating B2 sui titoli senior garantiti a tasso variabile da 765 milioni di euro con scadenza nel 2028 emessi da Multiversity. L'outlook su Multiversity è cambiato da positiva a negativa eIl 16 aprile 2024,ha annunciato la sua intenzione di estendere il proprio orizzonte di investimento in Multiversity attraverso il trasferimento di Multiversity in un. Multiversity sarà trasferito al fondo in questione dal fondo CVC VII per un Enterprise Value di circa 4 miliardi di euro, o 13x EBITDA al 2023.Si prevede che l'operazione proposta saràcon 2,2 miliardi di euro di capitale proprio, 765 milioni di euro di debito esistente che sarà rinnovato e 1.100 milioni di euro di debito incrementale. La transazione riflette la maggiore tolleranza alla leva finanziaria rispetto alla precedente proprietà, poiché Moody's prevede che la leva finanziaria della società aumenterà a circa 7,0x entro la fine del 2024 da 3,3x nel 2023."Il rating B2 di Multiversity riflette la sua posizione di leader nel segmento dell'istruzione online in Italia, il suooperativo e finanziario, le dinamiche settoriali favorevoli derivanti dalla crescente domanda di istruzione online,nonché la sua forte generazione di free cash flow, che è guidato da un modello di business asset-light con bassi requisiti di spesa in conto capitale e una struttura dei costi molto snella", afferma Víctor García Capdevila, lead analyst di Moody's per Multiversity."Il rating riflette anche idi Multiversity alla chiusura della transazione, la sua scala di operazioni ancora relativamente piccola, la concentrazione degli utili nel segmento di nicchia dell'istruzione online in Italia e la sua esposizione ai rischi normativi", aggiunge García.