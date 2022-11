Intercos, ricavi primi nove mesi a 597,1 milioni

Intercos

(Teleborsa) - Idial 30 settembre 2022 sono pari a 597,1 milioni, in aumento del 23% (+18% a tassi costanti) rispetto ai primi nove mesi del 2021. La crescita - spiega una nota - è ulteriormente aumentata nel terzo trimestre dell’anno, riportando ricavi pari a 229,1 milioni, in incremento del 34,1% (+29% a tassi costanti) rispetto al medesimo periodo del 2021. Prosegue inoltre l’andamento molto positivo dell’ingresso ordini.L' EBITDA Rettificato pari a 84,4 milioni sale del 19,6% (+13,8 milioni) rispetto ai primi nove mesi del 2021. Il terzo trimestre ha visto un deciso aumento della reddittività, riportando un’incidenza dell’EBITDA rettificato sulle vendite nette del 15,6% (+240Bps rispetto ai primi sei mesi del 2022 e +10Bps rispetto al terzo trimestre del 2021).Lapari a 116,2 milioni, è in miglioramento di 63,9 milioni (inclusi i proventi netti derivanti dall’IPO pari a 37,5 milioni) rispetto al 30 settembre 2021.