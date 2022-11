TIM, Labriola: rete unica investimento strategico per il Paese

TIM

(Teleborsa) -di, in pressing per creare una rete unica con Open Fiber ribadisce l'importanza della vendita degli asset di rete fissa. "E' uno degli elementi portanti del piano industriale" di Telecom Italia presentato al mercato lo scorso luglio e metterebbe l'azienda in condizione di competere sull'attività dei servizi, afferma il top manager alla vigilia del CdA sui conti di bilancio." - ha detto Labriola durante l'assemblea di Confindustria Bari e Bat - spiegando chein un momento in cui il Paese deve sviluppare tante altre piattaforme "e questo deve essere fatto in una logica di politica industriale, con una certa visione"."Ora ci troviamo di fronte a un'azienda privata che deve competere con un'altra azienda privata per costruire una rete in fibra. In questo settore c'è bisogno di ingenti investimenti e c'è bisogno di un ritorno sull'investimento.