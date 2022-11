Wall Street cauta guarda alle elezioni di Midterm

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, con gli operatori prudenti nel giorno del voto di metà mandato negli USA, mentre cresce l’attesa per il dato chiave sull'inflazione statunitense in agenda giovedì il 10 novembre. I vari sondaggi americani danno come probabile una vittoria dei Repubblicani alla Camera mentre il Senato è ancora in bilico il cui esito potrebbe rallentare le politiche fiscali del presidente Biden.Sul fronte macroeconomico, non sono attesi dati rilevanti per la giornata odierna.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 32.928 punti con un rialzo dello 0,32%, mentre l'avanza appena dello 0,04% a 3.808 punti. Guadagni frazionali per il(+0,32%); con analoga direzione, positivo l'(+0,09%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,12 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 8,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 217K unità).