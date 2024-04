Wall Street annulla i guadagni, bene Goldman Sachs dopo i conti

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, con i dati sopra le attese sulle vendite al dettaglio che hanno stimolato le scommesse sul fatto che la Federal Reserve non avrà fretta di tagliare i tassi di interesse. Gli investitori continuano anche a monitorare quanto accade in Medio Oriente, anche se le rinnovateerano già incorporate parzialmente la scorsa settimana e il presidente Joe Biden ha avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che glidopo un attacco di droni e missili di massa sul territorio israeliano durante il weekend.Sul fronte degliha comunicato utili in aumento del 28% a 4,13 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024 grazie alle ottime performance nell'investment banking, mentreha registrato un utile in calo a 1,4 miliardi di dollari nello stesso periodo.pubblicheranno martedì i loro conti.Debole, dopo le indiscrezioni sul fatto chea livello globale, mentre l'azienda si trova ad affrontare un calo delle vendite e l'intensificarsi della guerra sui prezzi dei veicoli elettrici.Guardando aidi Wall Street, ilsi attesta a 38.047 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.123 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,19%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(-0,03%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,67%) e(+0,42%). Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,39%),(+2,65%),(+1,90%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,07%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,62%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.(+2,65%),(+2,36%),(+1,92%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,09%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,71%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,40%.