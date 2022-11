Zignago Vetro, ricavi 9 mesi salgono a 464 milioni. Margini sotto pressione

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha registratopari a 464,3 milioni di euro nei, rispetto a 354,2 milioni nel corrispondente periodo dell'anno precedente (+31,1%). I ricavi al di fuori del territorio italiano sono stati pari a 141,4 milioni di euro (+32,3%) e rappresentano il 30,4% dei ricavi (+32,3%).L'è stato pari a 97,3 milioni di euro, in crescita dell'1,9% e pari al 21% dei ricavi (27% al 30 settembre 2021). L'utile netto è pari a 44,1 milioni di euro, rispetto a 43,8 milioni nei primi nove mesi del 2021 (+0,7%).L'è pari a 281,3 milioni di euro, rispetto a 250,5 milioni al 31 dicembre 2021 e a 261 milioni al 30 settembre 2021. Laè pari a 102,5 milioni di euro al 30 settembre 2022, rispetto a 69 milioni alla stessa data del 2022 e a 131 milioni al 31 dicembre 2021.La società prevede che anche nei prossimi mesi la domanda di contenitori in vetro possa permanere su buoni livelli. Sottolinea che "l'delle principali materie prime e la fluttuazione di quelli delle energie, oltreché l'intervenuto nell'ultima parte del terzo trimestre, saranno prospetticamente gli elementi più importanti in termini di risultati di marginalità".