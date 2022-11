Nexi conferma guidance 2022 dopo terzo trimestre in crescita

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech quotata su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2022 cona 858,9 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto al 3trim21. L'è stato pari a 463,1 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto al 3trim21, e l'ha raggiunto il 54%, in crescita di 2 p.p. rispetto al livello registrato lo scorso anno. I risultati sono superiori alle attese: secondo un consensus fornito dalla società, gli analisti si aspettavano in media ricavi per 851 milioni di euro e un EBITDA di 453 milioni di euro.Neisi sono attestati a 2.380,5 milioni di euro, in crescita dell'8,2% rispetto ai 9M21. L'è stato pari a 1.161,2 milioni di euro, in aumento del 16,5% rispetto ai 9M21. Lha raggiunto il 49%, in crescita di 4 p.p. rispetto al livello registrato lo scorso annoCommentando l'andamento operativo, Nexi evidenzia che ihanno registrato una crescita a doppia cifra in tutte le geografie nel terzo trimestre, nonostante un confronto a/a più difficile a causa dell'allentamento delle restrizioni Covid avvenuto lo scorso anno. In particolare,durante il periodo estivo le carte straniere hanno continuato a registrare una forte crescita;la categoria dei consumi di base ha proseguito nel suo trend di crescita a doppia cifra a/a.Inoltre, durante i primi nove mesi dell'anno, ihanno registrato una forte crescita del 29% a/a, con una maggiore accelerazione rispetto ai grandi merchants e contribuendo positivamente alla crescita dei ricavi.Al 30 settembre 2022, lagestionale è pari a 5.241 milioni di euro e ilè pari a 3,3x, in riduzione rispetto a giugno 2022. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,8x, in linea con il piano.Nexiannunciata al mercato a febbraio 2022, che prevede una crescita dei ricavi tra il +7% e il +9%a/a e una crescita dell’EBITDA tra +13% e +16% a/a.