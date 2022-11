Atlantia adotta Sustainability-Linked Financing Framework

Atlantia

(Teleborsa) -rafforza la centralità dei temi ESG nella sua strategia di impresa attraverso(Sustainability-Linked Financing Framework) che sancisce la piena integrazione della sostenibilità nella strategia di finanziamento aziendale.Il framework è infatti lo strumento adottato dalla società pere con il Climate Action Plan, approvato dall’assemblea dei soci dello scorso 29 aprile col voto favorevole di oltre98% degli azionisti.a dotarsi di uno strumento che contiene impegni e obiettivi chiari, definiti emisurabili sull’intero portafoglio di attività gestite, così da consentire unindustriali per attuare la transizione energetica dei propri asset infrastrutturali e di mobilità.Il framework - sviluppato con ilin qualità di Sustainability Structuring Advisor - è concepito in modoche sia(fra i quali prestiti bancari e obbligazioni), il cuiin relazione allivello didi sostenibilità ambientale e sociale.Il framework di finanza sostenibile, la cui solidità è stata vagliata dall’agenzia indipendente, si articola suunassume ilsull’intero portafoglio di attività. Questo obiettivo è integrato da altre due metriche che misurano l’efficacia della complessiva strategia di decarbonizzazione, in particolare lada parte delle principali controllatee l’impegno a gestire nel lungo termine la. Il framework include anche una metrica inerente al progressivocon il contestuale abbandono delle fonti fossili. Per quanto riguarda il fronte sociale, Atlantia riafferma il suo impegno ad abilitare concretamente lanel settore infrastrutturale, soprattutto fra i ruoli apicali.