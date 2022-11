Patto di stabilità, Gentiloni: la Commissione non prevede alcuna ulteriore proroga

(Teleborsa) - La Commissione europea non prevede nessuna ulteriore proroga della clausola generale di sospensione del. Lo ha dichiarato il Commissario europeo per gli Affari economici,, durante la conferenza stampa sulle. "Poi chi lo sa, non ci attendevamo una guerra, ma al momento direi che è completamente fuori dai nostri propositi", ha aggiunto.Gentiloni ha poi affermato che il rallentamento rilevato dalla Commissione europea nelle sue previsioni del calo delin Italia, che rischia di arrestarsi nel 2024, frenando anche la riduzione del debito pubblico, non è un caso unico nell'Ue ed è comprensibile alla luce della dinamiche della forte ripresa post-Covid, dopo il suo impatto particolarmente pesante. "L'importante ora è usare al meglio le risorse Ue dele combinare investimenti e crescita con la cautela di bilancio", ha sottolineato. "In un momento di rallentamento se ci sono decine di miliardi che possono essere investiti nell', con tutte le difficoltà che conosco bene, è molto importante che questi investimenti arrivino, come si dice, a terra", ha aggiunto il Commissario Ue.Quanto alla possibilità che l'Italia riesca a centrare gli obiettivi per sbloccare la nuovadelGentiloni ha dichiarato: "che tutto fili liscio non è facile, perché sappiamo tutti quanto non sia facile sviluppare riforme e investimenti in qualsiasi paese, e anche in. Detto questo, io nei contatti che ho avuto con le autorità italiane ho avuto conferma della cosa fondamentale: cioè che che ilconsidera questa come una grandissima priorità".Infine, Gentiloni ha sottolineato l'importanza della decisione della Commissione europea di porsi la questione di un nuovo strumento didell'Ue con cui finanziare prestiti agli Stati membri. "Per quanto riguarda gli sforzi comuni – ha detto Gentiloni rispondendo alla domanda di un giornalista – io penso che al di là delle proposte che abbiamo fatto, e che credo siano state un contributo alla discussione, è molto importante che si vari rapidamente questo strumento che chiamiamo '', e che la Commissione si stia ponendo il problema di come rafforzare, anche concomune basati sul prestito, la risposta a questa nuova grande crisi, la".