Prima Industrie, terzo trimestre record per fatturato e acquisizione ordini

Prima Industrie

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, ha chiuso icon unpari a 327,1 milioni di euro (+16,2% rispetto a 281,4 milioni di euro),pari a 27,3 milioni di euro, pari all'8,4% sul fatturato (rispetto a 20,9 milioni di euro, pari al 7,4%),a 28,6 milioni di euro, pari all’8,7% sul fatturato (rispetto a 24 milioni di euro, pari all'8,5%) epari a 7,6 milioni di euro (rispetto a 1,6 milioni di euro)."L'andamento dei primi nove mesi dell'anno ha confermato un andamento positivo nei principali mercati di riferimento del Gruppo; in particolare ilsia in termini di fatturato che di acquisizione ordini - ha commentato il- Ad oggi confermiamo dunque il trend positivo anche per l'ultima parte dell'anno, tanto in termini di ricavi che di redditività"."L'(cresciuto a circa 303 milioni di euro al 31/10/22) ci consente inoltre di affrontare con tranquillità l'anno 2023, sebbene permangano a livello macroeconomico e politico forti instabilità legate ai costi dell’energia, agli approvvigionamenti nonché al conflitto Russia-Ucraina", ha aggiunto.Al 30/09/2022 l’è pari a 80.548 migliaia di euro, in aumento rispetto al 31/12/2021 (pari a 68.421 migliaia di euro), ma in riduzione rispetto a al 30/09/2021 (pari a 102.191 migliaia di euro). L’incremento è da attribuirsi principalmente ad un incremento del capitale circolante legato all’elevato portafoglio ordini nonché all’incremento dei livelli di approvvigionamento di alcuni componenti, oltre che al pagamento di circa 4 milioni di euro di dividendi.