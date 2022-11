Senza slancio l'indice delle società High Tech italiane (+0,49%), seduta effervescente per Esprinet

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

media capitalizzazione

Wiit

Seco

Reply

Ftse SmallCap

Esprinet

Exprivia

FTSE Italia All-Share

Sabaf

