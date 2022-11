Aeroitalia avvia servizio giornaliero Bergamo-Roma

(Teleborsa) - La compagnia aereaoggi il collegamento giornaliero, operato con aeromobili Boeing B737-800. Oggi si è tenuta, presso il terminal partenze dell'aeroporti di Bergamo, la cerimonia inaugurale del primo volo, decollato alle 7:10 del mattino alla volta dello scalo capitolino e tornato alle 10:30 a Milano Bergamo.L'aeromobile è stato accolto dall’arco d’acqua dei Vigili del Fuoco di Orio al Serio. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, Executive Vice President Operation di Aeroitalia, ed, direttore generale di SACBO."Siamo lieti di iniziare oggi il nostro nuovo servizio con tre voli giornalieri tra Milano Bergamo e Roma offrendo maggiori opportunità ai nostri clienti che potranno beneficiare di un servizio puntuale ed affidabile ad un prezzo più conveniente", ha affermato, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, aggiungendo "dal 9 gennaio aumenteremo la frequenza fino a 4 voli giornalieri, incrementando così l’offerta per i clienti, aggiungendo capacità durante gli orari di maggiore frequenza, al mattino e la sera tardi, disegnando il nostro prodotto a 360° come soluzione corporate travel"."Stiamo focalizzando le nostre energie - ha concluso il manager - per offrire un servizio eccellente, i servizi Free Fast Track e Free Parking presso l’aeroporto di Milano Bergamo sono molto apprezzati dai nostri clienti".Il collegamento con Roma Fiumicino prevede(alle 7:10 – 12:20 e 18:35) ed i relativi(alle 9:20 – 14:30 e 20:50).