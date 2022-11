Bali, stretta di mano Xi-Biden: "Dobbiamo lavorare per pace nel mondo"

(Teleborsa) - E' statoil primo a raggiungere l'hotel di Nusa Dua, adove erano state sistemate le bandiere diper l'incontro, i primi saluti e le foto di rito per immortalare l'evento., invece, è arrivato poco dopo di gran passo dalla sua sinistra: i due leader si sono salutati calorosamente, stringendosi la mano e parlando fitto fino a quando il presidente Usa ha usato entrambe le mani, subitoDopo saluti e sorrisi davanti alle telecameredove le due delegazioni stanno discutendo le rispettivesecondo quanto più volte ripetuto dal capo della Casa Bianca, dobbiamo evitare che la concorrenza diventi qualcosa di simile al conflitto. Dobbiamo trovare il modo di lavorare insieme su questioni globali urgenti che richiedono la nostra cooperazione", ha detto il Presidente Usa. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che non c'è nulla come i faccia-a-faccia per parlarsi e si è dettoin modo che i due Paesi possano "lavorare insieme su questioni globali urgenti" come il cambiamento climatico e l'insicurezza. Il mondo, ha aggiunto il presidente Usa,che le due nazioni lavorino in partnership.Xi ha sottolineato che Cina e Stati Uniti hanno attraversato alti e bassi per più di 50 anni dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche ad oggi. La storia è il miglior libro di testo e, ha aggiunto ilpresidente cinese, per il quale "Come leader delle due maggiori potenze mondiali, Cina e Stati Uniti, "dovrebbero svolgere il ruolo di indicare la direzione, trovare la corretta rotta dello sviluppo per le relazion