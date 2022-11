BTP Italia al via con un boom di ordini

(Teleborsa) - Ilscadenza novembre 2028. Le prenotazioni, come previsto dal calendario stilato dal Tesoro, si chiuderanno mercoledì 16 settembre alla clientela retail, mentre giovedì 17 novembre il titolo sarà offerto agli investitori istituzionali.Dopo la prima mezz'ora di scambi, il BTP Italia ha totalizzato, avviandosi a registrare 0un boom di sottoscrizioni già nella prima giornata di scambi.Il titolo offerto dal MEF ha(scadenza 22 novembre 2028), un po' meno degli 8 anni della serie precedente offerta a giugno.stabile rispetto all'emissione di giugno, ma il rendimento èe questa caratteristica lo rende particolarmente appetibile ai risparmiatori che, a causa del caro vita e dell'andamento volatile dei mercati, mantengono molta liquidità parcheggiata e si sono buttati soprattutto sui conti di deposito. In più, per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza (22 novembre 2028),del capitale investito.La convenienza di questo titolo, in questa fase del ciclo economico, è insita nelle sue caratteristiche, in quanto ildal depauperamento prodotto dal caro vita. L'inflazione di recente è volata ai massimi dagli anni '80, attestandosi ad ottobre all'11,9%, mentre l'indice FOI, cui è collegato il BTP Italia, ha segnato a settembre un 8,9%. Per quesot motiviPer la sottoscrizione del BTP Italia, oltre a recarsi in banca o all'ufficio postale, possibile anche l'acquisto online mediante il proprio home-banking (di norma con funzione di trading abilitata). Il codice ISIN del titolo per questa Prima Fase è IT0005517187.