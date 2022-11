Cembre, fatturato e utile in crescita del 20% nei primi 9 mesi

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha chiuso iconpari a 149 milioni di euro, in crescita del 19,9% rispetto ai 124,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. Le vendite in Italia, pari a 64,4 milioni di euro, sono aumentate del 21,4%, mentre quelle estere, pari a 84,6 milioni di euro, sono salite del 18,7%.L'è stato pari a 41,7 milioni di euro, corrispondenti al 28% dei ricavi delle vendite, ed è aumentato del 17,3% rispetto a quello deiprimi nove mesi del 2021. L'ha raggiunto i 24,3 milioni di euro, in aumento del 20,4%."I ricavi progressivi dei primi 9 mesi sono aumentati del 19,9%, mostrando una buona crescita rispetto ai primi 9 mesi del 2021 - ha commentato il- nonostante le recenti spinte inflazionistiche, anche i margini reddituali si sono mantenuti soddisfacenti, infatti, l'utile ante imposte dei primi nove mesi è stato di 32,9 milioni di euro, corrispondenti al 22,1% del fatturato. I ricavi progressivi consolidati alla fine di ottobre 2022 evidenziano una crescita del 19,4% rispetto ai primi dieci mesi dell’esercizio 2021".La, passata da un saldo positivo di 20,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a un valore positivo di 11,0 milioni di euro al 30 settembre 2022, sconta gli effetti del pagamento di dividendi per 20,1 milioni di euro da parte della capogruppo, investimenti in immobilizzazioni per 8,3 milioni di euro ed un sensibile incremento delle rimanenze di magazzino. Al 30 settembre 2021, la posizione finanziaria netta era positiva per 15,3 milioni di euro.