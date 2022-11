EEMS vola in Borsa dopo acquisto progetti di sviluppo impianti fotovoltaici

EEMS Italia

Eems

(Teleborsa) -per, società italiana attiva quale grossista nel mercato energetico e quotata su Euronext Milan, dopo che venerdì sera ha comunicato di aver, da parte della controllata totalitaria EEMS Renewables, del veicolo societario che detienein Italia, per una capacità stimata nell'ordine di complessivi massimi 6,7 megawatt di picco.L'esecuzione dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale della Belanus 1 S.r.l. titolare dei progetti fotovoltaici è prevista per il 16 novembre 2022 e il relativo- pari acirca - è soggetto a meccanismi di aggiustamento, andrà pagato secondo le modalità e tempistiche concordate tra le parti e sarà garantito da un deposito in azioni EEMS del controvalore di 400 mila euro.L'operazione si inserisce nelladel gruppo EEMS relativa all(Independent Power Producer) da fonti rinnovabili, in particolare da impianti fotovoltaici su tetti di capannoni industriali.Il gruppo prevede allo stato che gli 8 progetti fotovoltaici possano raggiungere lo(con completamento dei relativi iter autorizzativi) entro il, con realizzazione dei relativi impianti - in partnership con operatori specializzati del settore - nei tempi tecnici necessari; l'energia elettrica prodotta verrà venduta alla rete tramite il GSE oppure sul mercato all’ingrosso o all'azienda proprietaria del sito su cui insiste l'impianto.Ottima la performance di, che si attesta a 0,102 euro, conper eccesso di rialzo. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,1049 e successiva a 0,1135. Supporto a 0,0963.