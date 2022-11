Eurozona, produzione industriale sale oltre le attese a settembre

(Teleborsa) -. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato undopo il +2% di agosto (dato rivisto da un preliminare di +1,5%). Il dato è migliore delle attese del mercato che erano per un aumento dello 0,3%.la produzione ha registrato un, contro attese per una salita del 2,8%, dopo il +2,8% di agosto.Per quanto riguarda, su base mensile si è registrato una variazione pari a +0,9% dopo il +1,5% di agosto, mentre su anno la produzione ha registrato una variazione pari ad un +5,7% dopo il +3,8% di agosto.Nell'area euro,, la produzione diè aumentata del 3,6% e quella di beni strumentali dell'1,5%, mentre la produzione di beni intermedi e di beni di consumo durevoli è diminuita dello 0,9% e quella di energia dell'1,1 %.Nell'area euro,, la produzione diè aumentata del 13,5%, i beni di consumo non durevoli del 5,7% e i beni di consumo durevoli del 3,6%, mentre la produzione di beni intermedi è diminuita del 2,1% e quella di energia 3,0%.