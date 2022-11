Ratti, fatturato di 60 milioni di euro nei 9 mesi (+16,8%)

Ratti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma a livello internazionale, ha chiuso idel 2022 con unpari a 60,1 milioni di euro, in aumento del 16,8% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.L'andamento delle vendite ha registrato un aumento diffuso in. La società segnala la performance dei Poli Luxe (+4,2 milioni, +16,4%), Carnet (+1,9 milioni, +32,8%), Rainbow (+1,2 milioni, +14,8%) e Studio (+1,1 milioni, +14,4%).Le vendite per area geografica evidenziano la crescita dei ricavi nei(+5,5 milioni, +25,2%), nel(+1,5 milioni, +7,4%), e nell'area(+1,5 milioni, +51%).Ilin corso consuntiva ricavi per 21 milioni di euro, con un incremento di 3,5 milioni (+20,1%) rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio.