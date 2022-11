Tesla, si apre il processo a Elon Musk. Investitori: compenso troppo alto

(Teleborsa) - Si apre oggi il processo a. Gli azionisti di Tesla hanno accusato la casa automobilistica, il Ceo e il consiglio di amministrazione di aver tradito i loroconcedendo a Musk opzioni sui titoli per un valore di. Elon Musk potrebbe testimoniare in settimana.Ilarriva poche settimane dopo l'acquisizione di, che è andata ad aggiungersi alle innumerevoli società già sotto il controllo di Musk, che ha fornito ai legali deglidi Tesla che hanno fatto causa un'ulteriore motivazione per sostenere che Musk abbia troppi incarichi per essere considerato amministratore delegato a tempo pieno di Tesla, e quindi tantomeno di meritare un compenso che di gran lunga superiore a quello degli amministratori delegati di qualsiasi altra società quotata.L'aè stata infatti presentata prima dell'acquisizione di Twitter.