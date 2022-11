Banche italiane, DBRS: tassi elevati sostengono risultati, derisking rallenterà

(Teleborsa) - Le(Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, BPER e Banca MPS) hanno registrato undi 2,5 miliardi di euro nel, in aumento del 2% rispetto al terzo trimestre 2021 e del 16% su base sottostante escludendo l'impatto Russia/Ucraina, il badwill derivante dall'acquisizione di Banca Carige da parte di BPER e gli oneri di ristrutturazione al netto dell'impatto fiscale positivo su Banca MPS. L'utile netto aggregato è aumentato del 5,5% anno su anno, o del 14% escludendo questi elementi una tantum.Lo si legge in un report di DBRS Morningstar sul sistema bancario italiano, dove viene sottolineato che i risultati dei primi nove mesi del 2022 hanno beneficiato diI ricavi sono stati sostenuti da una causa di tassi di interesse più elevati e volumi più elevati. Il pieno beneficio derivante dall'aumento dei tassi di interesse non è ancora pienamente maturato, tuttavia ildiminuirà in futuro dopo la recente decisione della BCE di modificare le condizioni ad esso associate come parte del suo inasprimento della politica monetaria."I risultati dei primi nove mesi del 2022 hanno mostrato margini di interesse netti più elevati, costi operativi inferiori e costi del credito sottostanti inferiori, mentre la qualità degli asset ha continuato a migliorare - ha affermato, Vicepresidente del team Global Financial Institutions di DBRS Morningstar - Sebbene il pieno beneficio derivante dai tassi di interesse più elevati non sia ancora completamente maturato, prevediamo che ilpoiché parte del rialzo verrebbe assorbito dall'aumento dei costi di finanziamento".Glisono aumentati su base annua nei 9 mesi del 2022, ma sono diminuiti se si escludono Russia e Ucraina, riflettendo il miglioramento dei profili di rischio delle banche. Il costo del rischio medio annualizzato nei 9 mesi del 2022 è rimasto al di sotto del livello sperimentato nel 2019-2021.Il terzo trimestre 2022 non ha ancora fornito alcuna indicazione di un, mentre è proseguita la riduzione del rischio delle esposizioni dirette verso Russia e Ucraina.Le metriche sulla qualità degli attivi delle banche italiane sono rimaste piatte nel terzo trimestre del 2022, con glirispettivamente al 3,8% e all'1,9% a fine settembre 2022. Tuttavia, la riduzione del rischio raggiunta negli ultimi anni è stata significativa, implicando un riduzione cumulata dello stock aggregato di esposizioni deteriorate lorde del 55% dalla fine del 2019."La nostra opinione è che lavisti i significativi progressi ottenuti finora - viene sottolineato nel report di DBRS Morningstar - Ciò contribuirà ad assorbire parte dei nuovi afflussi di NPE che prevediamo si materializzeranno nei prossimi trimestri a causa del deterioramento del contesto operativo. Inoltre, prevediamo che alcune misure approvate dal governo italiano di recente costituzione alleggeriscano in parte la pressione su famiglie e imprese".