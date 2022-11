Ex Ilva, Urso: decisione azienda sorprendente, Governo non ricattabile

(Teleborsa) -non siamo ricattabili da parte di alcuno. Questo vale per chiunque si confronti con l'Italia.. Lo ha dettoministro delle Imprese del Made in Italy, commentando la notizia che Acciaierie d'Italia ha comunicato unilateralmente la sospensione delle attività di 145 ditte dell'indotto. "La questione dell'Ilva è sicuramente strategica per l'industria italiana e per la siderurgia del Paese", ha spiegato. "Mi aspetto ad ore che l'azienda cii. È stata decisione sorprendente: avevo avuto un confronto personale nei giorni precedenti con l'azienda, il presidente, l'AD e con il socio pubblico e nessuno mi aveva detto"Sappiamo che dobbiamo ridurre dilo dobbiamo fare gradualmente, anche perché deve essere compatibile con le risorse che abbiamo e che possiamo mettere in campo. Ricordo anche a me stesso che abbiamo un rapporto debito/Pil al 145%" "Comunque, la rotta sarà la riduzione graduale e costante del cuneo fiscale per la valorizzazione di chi lavora nell'impresa e anche l'aumento dei salari che potrà essere fatto anche, e non soltanto,, ha concluso Urso.