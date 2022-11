Gefran, Mediobanca migliora target price e conferma Outperform

Mediobanca

Gefran

(Teleborsa) -hasu, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, portandolo a(da 13 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a "".Il 10 novembre Gefran ha reso noti i risultati del terzo trimestre del 2022 , che gli analisti giudicano ", evidenziando un trend di crescita più forte ma con margini inferiori".Mediobanca haper riflettere i dati del terzo trimestre, perfezionando le stime a perimetro costante (-2% FY22-24 EBITDA), tenendo conto della. Per il 2022, ha alzato le previsioni di crescita organica all'11% dal precedente 9%, mentre ha abbassato la crescita dell'EBITDA a circa il 6% dal +10% per riflettere la nuova guidance, con il margine visto al 18,1% (dal 18,9% rideterminato FY21).Andando avanti, confermate le nostre di, con leva operativa e mix favorevole a supporto di circa 40 pb/anno di espansione del margine per raggiungere il 18,8% nel 2024.