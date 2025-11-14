Gefran, Mediobanca alza target price nonostante vento contrario temporaneo su redditività

(Teleborsa) - Mediobanca
ha incrementato a 13 euro
per azione (dai precedenti 12 euro) il target price
su Gefran
, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, confermando la raccomandazione
"Outperform
".
Gli analisti spiegano i risultati del terzo trimestre del 2025
sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative
, con una crescita costante dei ricavi del +3% su base annua, sostenuta dalla divisione Sensors (+5% su base annua), mentre l'EBITDA di 5,1 milioni di euro (-15% su base annua) ha riflesso la pressione sui margini derivante dall'inflazione dei costi e da componenti non ricorrenti. La generazione di cassa è stata più forte del previsto. Guardando al futuro, il management prevede che il quarto trimestre del 2025 rispecchierà i trend dei primi nove mesi, con una continua crescita della divisione Sensors e una redditività in graduale normalizzazione con l'attenuarsi delle difficoltà temporanee.
Mediobanca ha ridotto le stime sull'utile per azione (EPS)
per il periodo 2025-2027 in media del 4%, principalmente a causa di stime di redditività inferiori e di maggiori difficoltà legate ai cambi. Confermate sostanzialmente le ipotesi di crescita organica del fatturato, ipotizzando un'espansione a una cifra media nel triennio. Tuttavia, considera l'aumento dell'inflazione dei costi e un mix di prodotti sfavorevole che dovrebbero portare a una maggiore compressione del margine EBITDA nel 2025, atteso al 16,2% dal 17,4% del 2024, prima di tornare gradualmente al di sopra dei livelli del 2024, trainato dalla leva operativa. Allo stesso tempo, le stime di FCF rimangono sostanzialmente invariate, con l'ottimizzazione del NWC che compensa il minore contributo all'EBITDA.