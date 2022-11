OPA Banca Finnat, risultati provvisori: raggiunto il 96%

Banca Finnat

(Teleborsa) - Ilche ha promosso un'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria su, già controllata dalla stessa famiglia e quotata su Euronext STAR Milan, è arrivato a detenere complessivamente 348.911.922 azioni, pari a circa il. Sono i risultati provvisori dell'OPA comunicati da Intesa Sanpaolo, in qualità di intermediario incaricato, alla chiusura del periodo di adesione Ilavverrà in data 21 novembre 2022. L'offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia.Ora l'offerente eserciterà il diritto di acquisto e contestualmente adempirà all'obbligo di acquisto, dando corso ad un'unica procedura (la) avente ad oggetto la totalità delle azioni residue.