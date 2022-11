BCE, Visco: "Livello tassi ancora contenuto, ma politica sia meno aggressiva"

(Teleborsa) - Lacon il progressivo irrigidimento della politica monetaria è "e contenere il rischio di una spirale prezzi-salari che amplificherebbe gli effetti negativi dell’inflazione sulle nostre economie". E' quanto affermato dal Governatore della Banca d'Italia,, in una unain occasione della "Prima Lezione Ugo La Malfa" alla Camera dei Deputati."Alcuni fattori ci confortano riguardo alla possibilità che la crescita dei prezzi si riporti sull’obiettivo del 2 per cento entro la fine del2024", ha sottolineato Visco, citando laed il fatto che le"Al momentoné di una fortené di und’inflazione. I rischi restano tuttavia significativi e questo spiega perché l’azione della politica monetaria non possa che proseguire nella direzione intrapresa", ha affermato il governatore, ribadendo che oggi "non si possa fare altro che muoversi sulla base delle evidenze e aspettative" e che lei "andranno prese nei prossimi mesi con lapiù o meno realistici lungo i quali procedere".Citando la doppia esigenza di "riportare al più presto l’inflazione sotto controllo" ed evitare "il rischio che rialzi dei tassi troppo rapidi e pronunciati finiscano per amplificare il rallentamento dell’attività produttiva", il numero uno di Palazzo Koch ha indicato che "le, riflettendo la perdita di potere d’acquisto dei redditi. Va quindi trovato il giusto equilibrio tra il rischio che l’inflazione resti elevata troppo a lungo e quello che il peggioramento della situazione economica finisca per ricondurre la crescita dei prezzi nel medio periodo al di sotto dei valori coerenti con l’obiettivo".ha avvertito Visco - costituisce unsoprattutto quelle meno agiate, che spendono una parte consistente del loro reddito per l’acquisto di beni alimentari ed energetici, nonché per le imprese, che vedono erodere la loro competitività".Per Visco io "sono ancora al didi inflazione nel medio termine. La necessità di continuare l’azione restrittiva è quindi evidente, anche se"."Sul piano domestico - ha proseguito il Governatore -tra percettori di reddito, con interventi mirati e temporanei a sostegno delle famiglie e delle imprese più colpite,attraverso slittamenti continui nel consolidamento del debito pubblico", in quanto si tratta di "una 'tassa' sulla nostra economia che non è possibile rinviare al mittente e che non può essere eliminata attraverso vane rincorse tra prezzi e salari. Oltre a continuare a mirare a ridurne gli eccessi mediante misurate risposte a livello europeo, essa va contenuta nel tempo con la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e gli investimenti in energie rinnovabili. Resta in ogni caso cruciale la responsabilità delle parti sociali".