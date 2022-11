Mercati europei in ribasso, sentiment accusa missili in Polonia

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Hera

Banco BPM

Campari

Amplifon

Saipem

Telecom Italia

STMicroelectronics

LU-VE

SOL

IREN

GVS

Acea

Seco

Mutuionline

Carel Industries

Juventus

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno seguito gli. Nonostante si siano affievoliti i timori di una rapida escalation militare, le preoccupazioni hanno intaccato il sentiment di mercato. La risposta "prudente e responsabile" della Nato a quanto avvenuto ieri in Polonia ha consentito di "evitare una escalation non necessaria" del confronto in atto tra la Russia, l'Ucraina e la stessa Nato, ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg.Ladella Banca centrale europea (BCE) ha messo in guardia sullanell'area euro, che sono aumentati a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, dell'inflazione elevata e della bassa crescita economica., vicepresidente della BCE, ha evidenziato che Francoforte deve dare priorità alla lotta contro l'inflazione elevata, poiché questo migliorerà la stabilità finanziaria complessiva del blocco., Membro del Comitato esecutivo della BCE, ha invece detto che "la politica monetaria, man mano che si normalizzano i tassi, deveponderandole alla luce del movimento già fatto". L'economista italiano ha anche affermato che "la transizione verde non determinerà necessariamente un aumento dell'inflazione".Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 84,31 dollari per barile, in netto calo del 3,01%.Lopeggiora, toccando i +193 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,92%.è in calo, riportando un -0,94%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,25%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,68%, troncando così la scia rialzista sostenuta da otto guadagni consecutivi, iniziata il 4 di questo mese, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 26.735 punti.Depresso il(-1,52%); come pure, in netto peggioramento il(-2,49%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,19 miliardi di euro, con un incremento del 17,52%, rispetto ai precedenti 1,87 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,61 miliardi.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,17%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,54%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,39%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,76%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,74%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,84%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,75%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,88%)(+2,07%),(+1,92%),(+1,76%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,22%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,89%.In perdita, che scende del 5,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,12 punti percentuali.