Piazza Affari si conferma la migliore in UE

(Teleborsa) -, che evidenzia un discreto vantaggio rispetto al resto d'Europa, in cui regna la cautela attesa dei dati sull'. Quella tedesca, intanto, è stata confermata sostanzialmente stabile e. A Milano occhi puntati sul risultati trimestrali.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,08. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,83%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,62%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 37.238 punti.Poco sopra la parità il(+0,2%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,31%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,01%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,08%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,30%.avanza del 2,15%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,30%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,77%.di Milano,(+3,82%),(+3,42%),(+3,19%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,81%.Sensibili perdite per, in calo del 4,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.