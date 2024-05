Borse europee negative dopo dati inflazione. Piazza Affari tiene la rotta

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Saipem

Banco BPM

BPER

Interpump

Campari

ERG

Iveco

MutuiOnline

Ferretti

Brembo

LU-VE Group

Carel Industries

Industrie De Nora

IREN

Acea

(Teleborsa) -, nonostante la conferma di, ormai vicinissima al target BCE ed in calo rispetto ai picchi raggiunti in precedenza.che scambia sulla linea di parità grazie adSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.383,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 79,2 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,75%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,36%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,25%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 35.413 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 37.633 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,19%); in lieve ribasso il(-0,39%).di Milano, troviamo(+2,41%),(+1,85%),(+1,84%) e(+1,35%).La peggiore performance è quella di, che cede il 2,84% dopo i risultati pubblicati ieri.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,43%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,38%.Tra i(+2,70%),(+2,24%),(+2,03%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,79%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.