Target taglia outlook dopo crollo utili e rallentamento vendite

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha registrato undi 26,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, in crescita del 3,4% rispetto allo scorso anno. Lesono aumentate del 2,7%, in aggiunta alla crescita del 12,7% dello scorso anno. La crescita comparabile delle vendite è stata trainata da una crescita del traffico dell'1,4% e da un aumento dell'1,3% dello scontrino medio.La società ha riportato un(EPS) di 1,54 dollari, in calo del 49,3%. L'è stato di 1,54 dollari , in calo del 49,1%. Glisi aspettavano un EPS di 2,13 dollari su ricavi per 26,4 miliardi di dollari."Nelle ultime settimane del trimestre, le, con il comportamento di acquisto dei clienti sempre più influenzato dall'inflazione, dall'aumento dei tassi di interesse e dall'incertezza economica. Ciò ha portato a una performance degli utili del terzo trimestre ben al di sotto delle nostre aspettative", ha affermato ilAlla luce di un contesto sempre più difficile, la società hasu ricavi e profitti per il quarto trimestre.L'azienda ha annunciato un'iniziativa aziendale per semplificare ein tutta la sua attività, che rappresenta un'opportunità dicumulativo stimata da 2 a 3 miliardi di dollari nei prossimi tre anni