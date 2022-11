Regno Unito, Hunt presenta il nuovo Budget: parola d'ordine "stabilità"

(Teleborsa) - Dopo le montagne russe a calma piatta di un laghetto di montagna in una giornata serena. Sembra pensarla così il nuovo, che oggi ha presentato unimprontato su, tentando die consentire alladi riprendere la sua posizione di valuta solida, dopo la pesante svalutazione causata dalle scelte azzardate del precedente governo guidato da Liz Truss.e i dati sull'inflazione di ieri mostrano che dobbiamo continuare a farla calare, anche con l'impegno a risistemare le nostre finanze pubbliche", ha affermato Hunt, impegnandosi a, ma avvertendo cheLa finanziaria presentata oggi dal Cancelliere dello Scacchiere alla House of Commonsun allargamento della platea cui sono applicate le aliquote più elevate, assicurando solidità al bilancio e muovendosi ina quella del, che aveva varato (e subito ritirato) unatutta in deficit, che aumentava la spesa e riduceva le tasse alla classe più abbiente.La nuova finanziaria, come ad esempio l'esenzione del pagamento del bollo ed altri incentivi per lea partire dal 2025.Il nuovo Budget si incastona suformulare dall'Office for Budget Responsibility (OBR), secondo cui ilregistrerà unadopo il +4,25% atteso per quest'anno.invece dovrebbe raggiungere già quest'anno un. L'incidenza delnell'anno fiscale 2025-2026, ben oltre l'80,9% della precedente previsione, e resterà quasi invariato al 97,3% nell'anno 2027-2028.alla presentazione del Budget del governo Sunak arrivando prima a sfiorare la soglia di 1,19 contro dollaro, poi invertendo rotta e scendendo. I tassi sui titoli di stato decennali (Gilt) si sono portati al 3,22% in aumento di circa 8 punti base."Mentre Hunt dà con una mano, prende con l'altra, sostenendo che è peggio l'inflazione delle tasse, pur mantenendo basse le soglie fiscali che di per sé sono una massiccia tassa sull'inflazione per i cittadini", afferma, Portfolio Manager di, spiegando che la finanziaria del governo Sunak "mira a riconquistare la credibilità fiscale, con un occhio alle prossime elezioni" e rinvia "gran parte degli interventi a dopo le prossime elezioni del 2024, quando probabilmente i laburisti saranno al potere".Per, Portfolio Manager di, "il conservatorismo compassionevole sembra voler tergiversare con i tagli alla spesa, ma gli investitori sembrano essere d'accordo". A proposito dei movimento dei titoli di Stato ed al calo registrato dalla sterlina, l'analista afferma "niente di paragonabile al movimento che abbiamo visto dopo il mini-bilancio di Kwarteng" e conclude che la Manovra di Hunt per ora ha "fornito una risposta credibile" per il mercato.