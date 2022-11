Saipem, respinti ricorsi contro condanna per vicenda GNL3 Arzew

Saipem

(Teleborsa) -, Saipem Contracting Alge'rie e Snamprogetti Algeria Branch "si riservano di impugnare la decisione della Corte Suprema algerina presso ogni sede competente".Lo fa sapere la stessa Saipem - in una nota - in cui riporta la decisione della Corte Suprema algerina che si è pronunciata nell'ambito del procedimento penale relativo al progetto GNL3 Arzew, "rigettando i motivi di ricorso presentati da tutti i ricorrenti contro la decisione della Corte di Appello di Algeri emessa in data 28 giugno 2022".In particolare - spiega la società - "in data odierna, Saipem, Saipem Contracting Alge'rie e Snamprogetti Algeria Branch hanno ricevuto la notifica della decisione per il tramite dei propri legali locali".Si ricorda che l’autorità giudiziaria italiana, all’esito di un procedimento penale in cui sono state analizzate anche le modalità di assegnazione nel 2008 del progetto GNL3 Arzew, ha pronunciato il 14 dicembre 2020 sentenza di assoluzione in via definitiva.