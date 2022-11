Salcef, salgono a 275 milioni di euro i contratti in Romania negli ultimi 2 mesi

Salcef

(Teleborsa) - Sale al'ammontare deida, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie. Oggi infatti si è aggiudicata, in un consorzio guidato da Webuild, un nuovo contratto in Romania del valore complessivo di 441 milioni di euro. Il 27% è di competenza di Salcef. Il contratto riguardadi una delle più importanti linee ferroviarie in Romania, la Caransebes-Timisoara-Arad.LeSalcef comprendono esclusivamente la progettazione e la realizzazione dell'armamento ferroviario e degli impianti di elettrificazione, rimanendo in carico al partner tutte le altre attività, incluse le opere civili infrastrutturali.Nel complesso, i lavori sui lotti 3 e 4 della linea Caransebe? - Timi?oara - Arad hanno un valore complessivo per il gruppo di circa 200 milioni di euro, che si sommano agli accordi quadro per il rinnovamento dell'armamento ferroviario nelle aree regionali di Timi?oara e Cluj firmati a fine settembre