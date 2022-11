Webuild, contratto (con Salcef) da 441 milioni per ferrovie in Romania

Webuild

Salcef

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria,delper potenziare il corridoio Reno-Danubio della rete transeuropea di trasporto TEN-T. Il gruppo lavorerà all'ammodernamento e al raddoppio del Lotto 4 di una delle più importanti linee ferroviarie in Romania, la Caransebes-Timisoara-Arad, di cui ha recentemente firmato in consorzio anche il contratto del lotto 3, del valore di 291 milioni di euro.Queste commesse spingono ad uni contratti aggiudicati e in corso di finalizzazione, finanziati per la maggior parte da fondi europei.I lavori saranno eseguiti da Webuild,e leader del consorzio realizzatore, con(al 27,3%). Per la sua realizzazione, si stima che saranno occupate 1.300 persone, diretti e di terzi, per un totale di 1900 persone previste sui due lotti 3 e 4.Il contratto prevede la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ammodernamento di circa, nella Romania occidentale. È inoltre prevista la realizzazione di un ponte metallico sul fiume Mures, con una campata centrale di 180 metri e una lunghezza complessiva di 635 metri, di ulteriori 11 ponti e 4 sovrappassi stradali e di sei stazioni ferroviarie.