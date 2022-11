Edison, multa Antitrust da 3,8 milioni. Società respinge accuse: sempre adottata comunicazione trasparente

Edison

(Teleborsa) - L'Antitrust ha stabilito una sanzione di 3,8 milioni aper pratiche commerciali scorrette. Lo si legge nel bollettino settimanale dell'Authority.Il procedimento - si legge - è in relazione "all'attività di promozione e vendita di servizi di fornitura di energia e gas erogati sul mercato libero, con riferimento alla mancanza di trasparenza e completezza delle condizioni economiche di fornitura rappresentate sul proprio sito web https://www.edisonenergia.it e attraverso altri canali di diffusione pubblicitaria, con specifico riferimento alla esistenza e quantificazione dei costi applicabili all'utenza, quali in particolare gli oneri di commercializzazione e il sistema di scontistica e vantaggi economici".Con riferimento alla sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in merito alla condotta posta in essere da Edison Energia per la promozione delle proprie offerte commerciali, la Società ribadisce di aver "e completa su tutti i canali e i materiali pubblicitari utilizzati nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori". A loro - spiegain una nota - "sulle caratteristiche di ciascuna promozione e, in particolare, sui relativi costi e vantaggi economici, nonché sulle modalità e condizioni di applicazione di bonus e sconti previsti a loro favore".La Società "ritiene che il provvedimento dell’Autorità muova contestazioni di natura esclusivamente 'formale' ai messaggi circolati sui canali marketing di Edison Energia, senza fornire alcuna valutazione e relativa motivazione circa la presunta lesione dei diritti dei consumatori".Pertanto, ", confidando di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati dinnanzi alle autorità competenti".