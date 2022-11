Holcim, delisting da Euronext Paris. Resta quotata in Svizzera

Holcim

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione, ha annunciato ilper semplificare la sua struttura di negoziazione, a partire dal 30 dicembre 2022. Le azioni resteranno quotate nella sua primaria sede di negoziazione, ovvero il SIX Swiss Exchange (SIX), con con il simbolo "HOLN".La decisione, si legge in una nota, "da Euronext Paris nel corso degli anni". Questa semplificazione ridurrà ulteriormente i requisiti e i costi amministrativi.