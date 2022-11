Male il comparto materie prime dell'Italia (-3,53%), scambi al ribasso per Kme Group

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

small-cap

Kme Group

Ratti

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) - Rosso per il, che si discosta dal buon andamento delIlha chiuso a quota 23.806,6 in ribasso del 3,53%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'che avanza a 227, dopo che in principio di giornata era a 227.Tra ledi Milano, chiusura negativa per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,78%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un -3,94%.Performance infelice per, che chiude la giornata del 21 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,32% rispetto alla seduta precedente.