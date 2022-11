Piazza Affari, i dividendi di oggi 21 novembre 2022

Equita Group

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 21 novembre in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005312027Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0000062957Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,75 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0003132476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0000076502Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2793 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0000076486Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: LU0156801721Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,17 USDData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0000072618Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0738 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0003828271Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,55 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0003242622Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1061 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0003796171Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,21 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0004776628Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,24 EURData di pagamento: 23/11/2022ISIN: IT0003188064Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 23/11/2022