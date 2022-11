ASPI, un fiocco rosso sul logo per la Giornata contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) -ha pensato diprossimo, aggiungendovi un, simbolo della, che ricorre proprio venerdì.Un gesto simbolico - spiega ASPI - che si aggiunge al costante impegno nella valorizzazione e nell'empowerment femminile, nel rifiuto di ogni forma di violenza e nel rispetto della parità di genere.L’impegno di Autostrade per l’Italia per la Gender Equality e contro le diseguaglianze di genere è parte integrante della nuova vision del Gruppo, che si concretizza attraverso il programma Diversity, Equity & Inclusion.Il capitolo fondamentale del programma è riservato al, che ha visto l’istituzione di, attivi ogni giorno, e la realizzazione di un, un percorso di consapevolezza che si affianca al Codice Etico, rafforzando la conoscenza delle diverse tipologie di violenza, sensibilizzando sulla necessità di denunciare e sottolineando l’impegno di Autostrade per l’Italia nel garantire un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona.