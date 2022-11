MEF annuncia quantitativo BTP Short Term e BTP settennale in asta il 24 novembre

(Teleborsa) - Il MEF ha annunciato il quantitativo di BTP Short Term (2 anni) e BTP a 7 anni, che offrirà in asta il prossimo 24 novembre, indicando un importo compreso tra 2,25 e 2,75 miliardi di euro.In particolare, il Tesoro metterà in asta l'11esima tranche di BTP scadenza 30 maggio 2024, cedola 1,75%, per un ammontare compreso fra 1 e 1,25 miliardi di euro e la 13esima tranche del BTP a 7 anni scadenza 15 novembre 2024, cedola 1,45%, per un importo compreso fra 1,25 e 1,5 miliardi di euro.Il regolamento è fissato per il 29 novembre 2022.