Mazzoncini (A2A), impatto marginale da tassa extra-profitti

A2A

(Teleborsa) - Perla rimodulazione della tassa sugli extra-profitti ha un impatto marginale. A dirlo è l'Amministratore Delegato del gruppo energetico,, durante la presentazione dell' aggiornamento del piano industriale decennale La"per noi ha un impatto relativamente marginale perché non abbiamo fatto extra profitti: se andiamo a vedere i nostri bilanci del 2019-2020-2021 rispetto a quest'anno non abbiamo certamente elementi rilevanti, stiamo parlando per il bilancio 2022 di qualche decina di milioni di euro, numeri relativamente piccoli", ha detto Mazzoncini.che sembra indicare una tassazione sulle aziende che estraggono combustibili fossili, quindi gas e petrolio, e al momento sembra escludere le aziende che acquistano gas per fare trasformazione di energia, vediamo" - ha detto il top manager - "In ogni caso non ha un impatto significativo sul nostro piano, se ci sarà la pagheremo e faremo la nostra parte".