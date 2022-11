Termovalorizzatore Roma: Mazzoncini (A2A), aspettiamo piano rifiuti

A2A

(Teleborsa) -è il "primo operatore" nel settore della termovalorizzazione dei rifiuti ed è "interessata a tutti i progetti". Così, rispondendo ad una domanda dei giornalisti durante l'evento di presentazione dell' aggiornamento del piano industriale decennale "Siamo evidentemente interessati a Roma. Abbiamo il 50% del mercato dei termovalorizzatori in Italia, quindi siamo interessati a ogni progetto" - ha spiegato il top manager -. "Bisogna capire quando uscirà il piano rifiuti di Roma, cosa esce e poi studieremo e valuteremo la nostra partecipazione"."Siccome sono necessari tempi tecnici per la realizzazione dell'impianto - ha aggiunto - il Piano rifiuti di Roma prevede un primo periodo di smaltimento dei rifiuti fuori dal Lazio e un secondo periodo in cui conferirli nell'impianto". "Quando ci sarà il Piano vedremo", ha concluso Mazzoncini.