Associazione Guido Carli: Premio Bancor 2022 all’economista Mervyn King

(Teleborsa) -nel mondo: è questo l’obiettivo delistituito quest'annocon ilIl riconoscimento è stato conferito oggi ao, già governatore dellanell’evento che si è svolto a Roma, nella storica cornice diAlla premiazione sono intervenuti, che ha pronunciato la motivazione del premio. Nel corso dell’evento, moderato da, Lord Mervyn King ha tenuto una lectio magistralis intitolata, che ci faccia considerare l’impegno di servire il proprio Paese, la propria istituzione, la propria azienda, soprattutto nei confronti delle sfide difficili, come un irrinunciabile dovere - ha commentatoPresidente dell’Associazione Guido Carli – “Il Premio Bancor ci riporta alla mente una celebre frase di Guglielmo Orange: ‘non occorre sperare per intraprendere, non occorre riuscire per perseverare’.concluse la famosa intervista sul capitalismo italiano con queste parole: ‘il mio pessimismo non mi porta a fuggire il mio tempo. Anzi, devo ammettere d’esser lieto che questo sia il mio tempo. In tempi stagnanti mi sarei forse sentito meno angosciato ma più inutile’. Questo insegnamentoin questo importante riconoscimento che celebra i più autorevoli economisti internazionali nel ricordo di Guido Carli, una delle personalità più influenti del panorama finanziario internazionale del Novecento - ha commentato–. “A quasi trent’anni dalla sua scomparsa, la sua figura rappresenta ancora oggi un fulgido esempio per il ruolo che, come banchiere ed accademico, ha avuto nel guidare il Paese attraverso la complessa fase della Ricostruzione.di studio e analisi del presente. Un approccio fondato sull’etica nell’agire e la razionalità del pensiero in grado di indirizzare la nostra posizione nel futuro che desideriamo, sia dal punto di vista economico che dello sviluppo di una solida agenda sociale".Il Premio Bancor si ispira - nel nome e nei valori –utilizzato nel 1944 dall’economista John Maynard Keynes, in occasione degli accordi di, quando i principali Paesi del mondo si preparavano a chiudere la drammatica vicenda della guerra, provando a disegnare un assetto nuovo di relazioni internazionali che evitasse il ripetersi degli orrori che avevano caratterizzato la prima metà degli anni Quaranta del ‘900.: una valuta sovranazionale governata dalla razionalità degli uomini per sottrarre le prospettive di sviluppo dell’intera comunità delle Nazioni all’arbitrio di una sola potenza egemone.La proposta rimase un’utopia valutariaquando comparve per la prima volta sull'Espresso come firma enigmatica.che, in poco tempo, si trasformò in un successo editoriale. Parecchi anni dopo l'ultimo intervento di BancorRitrovando negli archivi la raccolta degli articoli dPresidente dell’Associazione Guido Carli, l'idea di istituire il