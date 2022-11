BCC, Bankitalia: riorganizzazione in gruppi aiuta ad affrontare transizione ecologica

(Teleborsa) - Sulla, "glie della conseguente maggiore carenza di dati e di informazioni". Lo ha affermato Giuseppe Siani, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, spiegando che "nonostante l'accresciuta consapevolezza degli organi decisionali e le strategie progressivamente informate sui rischi climatici e ambientali, sembra emergerenello sviluppo di metodologie adeguate a quantificare l'impatto e la rilevanza di questi fattori di rischio".Però, "la, avviata negli scorsi anni, puòrispetto alla situazione precedente - ha aggiunto Siani - Infatti, pur continuando a far leva sulla prossimità territoriale che le contraddistingue, l'appartenenza a un gruppo può favorire loper contenere gli ingenti costi iniziali necessari alla revisione delle strategie, all'introduzione di presidi idonei per identificare, misurare, monitorare e mitigare tali rischi e sviluppare nuove metodologie, alla raccolta di informazioni più granulari".Inoltre, "la limitata- in particolar modo ai fenomeni climatici estremi che sono strutturalmente localizzati - può essere efficacemente, in quanto associata a una maggior diversificazione geografica".Allargando lo sguardo all'intero settore bancario, Siani ha evidenziato che "alla clientela. Essa richiede tuttavia a tutti gli attori coinvolti sforzi rilevanti. Il processo regolamentare in corso e le autorità di supervisione hanno stimolato l'avvio di progetti volti a sensibilizzare il sistema bancario e finanziario e a rivedere i propri sistemi gestionali".