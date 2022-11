E-mobility: Enel X Way accelera il passaggio alla mobilità elettrica di Mediaset

(Teleborsa) - Un ulteriore passo verso l’dellain Italia:ha realizzato una rete di ricarica presso la sede centrale di, accompagnando l’azienda nel processo di passaggio all’elettrico della flotta aziendale. Le stazioni installate da Enel X Way, società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, sono 210 e servono per alimentare altrettanti parcheggi dell’Headquarter di Mediaset con un mix tecnologico composto dalle JuiceBox, infrastrutture di ricarica domestiche da 22 kW e le JuicePump, stazioni fast con una potenza fino a 60 kW.“Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti è necessario coinvolgere tutti a partire dalle grandi aziende del Paese, supportandole nel percorso di transizione verso la mobilità elettrica” ha dichiarato, Responsabile Enel X Way Italia. “La collaborazione con Mediaset rispetta a pieno questa strategia perché grazie alle nostre soluzioni avanzate per la ricarica dei veicoli elettrici consentiamo a un partner di assoluto rilievo di accelerare il processo di elettrificazione della flotta, rafforzando il nostro impegno per la crescita della mobilità sostenibile in tutto il Paese”.Con la creazione di questo hub di ricarica Enel X Way ha attivato il sistema di, una soluzione software che permette di gestire in modo intelligente le ricariche erogate da un numero così ampio di infrastrutture, evitando condizioni di sovraccarico della rete. L’infrastrutturazione è stata pianificata e realizzata e garantendo la possibilità in futuro di ampliare il parco di ricarica in modo facile e veloce.