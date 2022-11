Wall Street positiva dopo la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Walt Disney

Salesforce,

Boeing

United Health

Amgen

Home Depot

Chevron

Verizon Communication

Tesla Motors

Atlassian

Okta,

Docusign,

Autodesk

Regeneron Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals

Moderna

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street, dopo che dalle minute della Federal Reserve è emerso che la maggior parte dei componenti è a favore di un rallentamento della velocità dei rialzi dei tassi a breve.Tra gli indici statunitensi iltermina a 34.194 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.027 punti.Buona la prestazione del(+0,97%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,71%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,78%),(+2,00%),(+1,36%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,27%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%.(+7,82%),(+7,01%),(+5,77%) e(+5,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,66%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,55%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 13,1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 102,5 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 203K unità; preced. 239K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 2,6%).