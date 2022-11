Mercato del lavoro, come sta andando? La fotografia

(Teleborsa) - Nei primi 10 mesi dell'anno rallenta la crescita dell'occupazione dipendente, in particolare frenano i settoriE' quanto rileva la nota congiuntache fa il punto sullo stato delDa gennaio a ottobre delinfatti, il numero di posizioni dipendenti nel settore privato non agricolo è aumentato di quasi 350.000 unità, al netto dei fattori stagionali. Però dall'estate scorsa, segnala il Rapporto, la dinamica "si è indebolita rispetto alla prima metà dell'anno" nonostante si mantenga su ritmi di crescita in linea con quelli pre-pandemici: nel bimestre settembre-ottobre sono stati creati 48.000 posti di lavoro a fronte dei circaCome detto, ilin corso da luglio si è comunque concentrato soprattutto nelove l'impatto della pandemia ha però reso più difficile, si legge ancora, distinguere gli andamenti stagionali da quelli di fondo rendendo "più complesso interpretare la dinamica dell'occupazione in corso d'anno". Nei primi dieci mesi del 2022 sono stati creati circa 70.000 posti di lavoro, lo stesso numero raggiunto nel 2019. Gli altri servizi invece hanno avuto andamenti eterogenei: "si evidenzia una flessione nelle attività di trasporti e magazzinaggio mentre nell'industria in senso stretto, nonostante il rallentamento dei comparti manifatturieri a maggiore intensità energetica, "la dinamica dell'occupazione è proseguita ai ritmi moderati dei mesi precedenti".Nel settore delleconfermando la tendenza dell'estate, il numero delle attivazioni nette è invece stato inferiore a quello osservato nella fase di rapida crescita del 2021 e della prima metà dell'anno. Analizzando i dati sotto il profilo contrattuale lo studiorileva come la crescita occupazionale abbia continuato ad essere trainata, la cui espansione è proseguita in settembre e ottobre a ritmi storicamente elevati.