AcomeA lancia PIR alternativo che punta sulle small e micro cap italiane

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio specializzata in fondi comuni d'investimento e gestioni patrimoniali, ha, il PIR Alternativo aperto dedicato ai segmenti a minor capitalizzazione di Borsa Italiana. Secondo la SGR, sono circa 200 le PMI quotate cone il livello contenuto di scambi rende questa nicchia poco liquida e inefficiente, poco coperta dagli investitori istituzionali e dai broker, con molte realtà sottovalutate e un forte potenziale di upside.AcomeA Italian Gems punta a, sfruttando le inefficienze del mercato delle small e micro cap quotate. La selezione delle aziende viene effettuata attraverso criteri qualitativi e quantitativi in ottica value, su un orizzonte di investimento di 3/5 anni. Attraverso competenze trasversali, sia finanziarie sia industriali, il team dedicato di AcomeA SGR instaura poi un dialogo continuativo con la singola azienda inserita in portafoglio, con un"Il listino azionario di Milano presenta, nella fascia delle capitalizzazioni inferiori ai 100 milioni di euro, una grande quantità di aziende di qualità e con ottime prospettive - ha commentatodel fondo AcomeA Italian Gems - Ida questa fascia di mercato, proprio per il tema della bassa liquidità"."Questo nuovo Fondo, grazie anche al Nav trimestrale,, beneficiando in più dei vantaggi fiscali offerti dal PIR", ha aggiunto. Per un investitore retail la soglia minima di ingresso è di 100 euro.