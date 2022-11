Williams (FED): c'è bisogno di mantenere politica restrittiva per un po' di tempo

(Teleborsa) - "Penso che avremo bisogno di; mi aspetto che continui almeno fino al prossimo anno". Lo ha sostenuto, presidente della Federal Reserve Bank di New York, in un intervento all'Economic Club of New York.Williams ha aggiunto che" mentre la FED continua la sua campagna di aumento dei tassi per domare l'inflazione dei prezzi. "Un ulteriore inasprimento della politica monetaria dovrebbe aiutare a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta e riportare l'inflazione al 2% nei prossimi anni", ha aggiunto Williams."Ad un certo punto, i tassi di interesse nominali dovranno scendere. Altrimenti i tassi di interesse reali aumenteranno e ciò significherebbe solo un inasprimento della politica sempre maggiore in termini di effetti sull'economia - ha spiegato - Vedonominali perché l'inflazione sta scendendo e vorremmo avere tassi di interesse reali posizionati in modo appropriato".Mentre Williams ha indicato alcuni segnali di progresso nel ridurre l'inflazione, ha affermato che i tassi di interesse devono aumentare ulteriormente. "L'inflazione è di gran lunga troppo elevata e un'al massimo delle sue potenzialità", ha detto.