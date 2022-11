In calo la Borsa di New York su dichiarazioni banchieri centrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con ilche termina la giornata in calo (-1,45%) e si attesta su 33.850 punti in chiusura, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 3.964 punti, in netto calo dell'1,54%. In rosso il(-1,46%); con analoga direzione, in discesa l'(-1,46%).A spaventare i mercati sono state le, che hanno segnalato come il Federal Open Market Committee (FOMC) non abbia ancora finito con gli aumenti dei tassi di interesse. ha affermato che la Federal Reserve ha bisogno di aumentare ulteriormente i tassi di interesse e poi mantenerli a un livello elevato per tutto il prossimo anno, con i mercati finanziari stanno sottovalutando le possibilità che i policymaker dovranno essere più aggressivi l'anno prossimo nell'aumentare i tassi di interesse per frenare l'inflazione. ha detto di pensare "che avremo bisogno di mantenere la politica restrittiva in atto per un po' di tempo; mi aspetto che continui almeno fino al prossimo anno"si è detto favorevole a rallentare il ritmo degli aumenti, ma si aspetta anche che i tassi di picco siano più alti di quanto pensasse qualche mese fa.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 13,1%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 102,5 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 203K unità; preced. 239K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 2,6%).